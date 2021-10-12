شومرز: عانينا الإرهاق.. والأهلي قدم أفضل مستوياته في النهائي واستحق الفوز



هادي العنزي



أشاد نائب المدير العام لشؤون الرياضة التنافسية في الهيئة العامة للرياضة د.صقر الملا بالإنجاز الذي حققه الفريق الأول لكرة السلة بنادي الكويت في البطولة العربية الـ 33 للأندية الأبطال، بعد حصوله على المركز الثاني وتقديمه مستويات متميزة.



جاء ذلك خلال استقباله «وصيف العرب» في المطار أمس الأول، إذ غادر الملا المطار لمواعيد مجدولة مسبقا، وذلك بعد إعادة جدولة طائرة الوفد وتأخرها لأكثر من ساعة، وناب عنه في تكريم اللاعبين مدير مكتبه فواز الرديني.



وقال الملا في تصريح خاص لـ «الأنباء»، إن المركز الثاني يعد بداية مبشرة وواعدة بمزيد من الإنجازات للسلة الكويتية، خاصة أن الإنجاز يعد الأول من نوعه على مستوى الأندية، وهو محل سعادة وفخر لنا جميعا، ويدل بما لا يدع مجالا للشك على التطور الملحوظ الذي تشهده كرة السلة الكويتية، مؤكدا أن «الهيئة» داعم دائم ومساند للسلة وجميع الرياضات في مختلف الاتحادات، وأنها سنواصل الدعم بمختلف أشكاله لتحقيق مراكز أفضل في البطولات المقبلة».



من جانبه، أبدى نائب رئيس مجلس إدارة نادي الكويت ورئيس جهاز كرة السلة بدر العصيمي فخره واعتزازه بما قدمه «العميد» في البطولة العربية، وقال لـ «الأنباء»: «كل الشكر لما قدموه خلال موسم استثنائي طويل، بدأ بلقب كأس «السوبر» وبعدها أحرزنا لقب «الثلاثيات» والكأس والدوري العام، وفي البطولة الخامسة توجنا بطلا للخليج، ثم واصل الفريق تحضيراته بمعسكر خارجي في صربيا للبطولة العربية، وقد جميع اللاعبون أفضل ما لديهم وبنسبة 100% مما أكسبهم احترام جميع الأندية العربية المنافسة في البطولة».



وذكر العصيمي أن الأندية الكويتية أصبحت ذات هوية واضحة في البطولات العربية بقيمة تنافسية وفنية عالية، مضيفا: «احتكرت المراكز الأولى في البطولات العربية السابقة لأندية دول لبنان، ومصر، والمغرب، وتونس، واليوم الوضع اختلف، بعدما دخل نادي الكويت منافسا على اللقب، وسجل انتصارات كبيرة ومميزة، بعدما تغلب على بطل لبنان نادي بيروت، وتفوق على الزهراء الذي يضم أغلب لاعبي منتخب تونس بطل أفريقيا، وهذا إنجاز كبير يضعنا أمام مسؤولية كبيرة ومضاعفة لمواصلة التطور للفوز في الألقاب»، لافتا إلى أن مجموعة الكويت كانت الأقوى، مما جعل الفريق يبذل جهدا مضاعفا لصدارتها وصولا إلى النهائي، بينما كان لاعبو الأهل أكثر حيوية ولم يكونوا مرهقين، وهذا قد أثر على أداء الفريق في قمة النهائي.



وأشار العصيمي إلى أن المشاركة في البطولة العربية تعد الأولى للاعبي «الأبيض»، وذلك بسبب الإيقاف الدولي، حيث كانت فرصة مثالية لاكتساب الخبرة في البطولات الكبيرة.



من جهته، أكد مدرب الكويت بيتر شومرز، أن الأهلي المصري استحق الفوز باللقب العربي، بعدما قدم أفضل مستوياته في النهائي، مضيفا أنه على الرغم من تواجدنا في أقوى مجموعة بالبطولة، إلا إننا قدمنا مستويات متميزة وأقصينا فرقا كانت مرشحة للقب من تونس ولبنان.

وفي المجمل عانينا من الإرهاق بشكل كبير في المباراة النهائية، قدمنا أداء جيدا في النصف الأول من المباراة، لكن في الربع الثالث قدم الأهلي أفضل أداء له في البطولة، وفي المجمل حصلنا على العديد من المكاسب من البطولة، اللاعبون الشباب اكتسبوا الخبرة وحققنا مركزا متقدما.



الخباز: اللقب العربي هدفنا المقبل



ذكر لاعب منتخبنا الوطني لكرة السلة ونادي الكويت حسين الخباز أن البطولة العربية شهدت مستويات فنية عالية، وتنافسا كبيرا في الأدوار المتقدمة، مضيفا اكتسبنا الخبرة، وعلينا العمل بشكل أكبر في المستقبل للمنافسة والظفر بالألقاب الكبيرة، مؤكدا أن لاعبي الكويت أدوا ما عليهم، وسيضعون الفوز باللقب العربي المقبل نصب أعينهم.



الشمري: قدمنا مستويات عالية



أكد لاعب منتخبنا الوطني ونادي الكويت لكرة السلة عبدالله الشمري، أن البطولة العربية جاءت أفضل من الناحية الفنية من بطولة الخليج الأخيرة، مضيفا: حققنا مركزا متقدما، وإن كنا نأمل التتويج باللقب لكن القادم أفضل، وخرج «الأبيض» بأداء مشرف واكتسب احترام الجميع بعدما قدم أداء متطورا في جميع مبارياته.