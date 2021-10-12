يحيى حميدان



ينتظر فريق الكرة بنادي التضامن اكتمال صفوفه بعودة محترفيه الأجانب من مشاركاتهم الدولية بعد غد الخميس في إطار استعدادات «العنيد» للمشاركة في دوري «stc» الممتاز المقرر انطلاقه في 3 نوفمبر المقبل.



ومن المقرر عودة البحرينيين عبدالله الهزاع وعلي حرم والتوغولي أولوج بلاكي غدا الأربعاء، فيما وصل الى البلاد الهولندي رولي نوناتو بعد تمثيله منتخب كوراساو حاله حال مواطنه كوينسي هوي الذي فضل الاعتذار عن عدم تلبية الدعوة لمعاناته من شد قوي في العضلة ووصل حاليا للجاهزية المطلوبة.



وتعاني صفوف «العنيد» من غياب عدد من اللاعبين عن مشاركته في كأس الاتحاد «التنشيطية»، عندما يلاقي الفحيحيل اليوم ضمن المجموعة الثانية من المسابقة، حيث يعمل الجهاز الطبي على تهيئة كل من عبدالوهاب خزام وفيصل سعيد لإيصالهما للجاهزية المطلوبة.



من ناحيته، قال عضو مجلس إدارة نادي التضامن رئيس جهاز الكرة فهد دابس لـ «الأنباء» ان الفريق وصل حاليا للأمتار الأخيرة من رحلة التجهيز للمشاركة في دوري «stc» الممتاز، مشيرا إلى أن الجهاز الفني بقيادة المدرب السلوفاكي رومان بيفارنيك عمل بشكل مكثف خلال الفترة الماضية على رفع معدل اللياقة البدنية والعمل على الاستفادة بشكل مثالي من كأس الاتحاد «التنشيطية».



وأضاف أن الجهاز الفني يفضل حاليا التركيز على العناصر التي يعول عليها في الدوري الممتاز مع تجربة بعض الأسماء الشابة لمنحهم الفرصة والثقة للمشاركة في المباريات وإثبات قدراتهم.