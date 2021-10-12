يحيى حميدان



اختتم فريق الكرة بنادي خيطان استعداداته مساء أمس لملاقاة اليرموك اليوم في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لكأس الاتحاد «التنشيطية»، إذ من المقرر أن يفتقد جهود المدافع الفرنسي إسحاق كونيه لمعاناته من تمزق بسيط في العضلة الضامة يحتاج معه للراحة فقط على أن يكون جاهزا للمباراة التي تليها أمام السالمية، فيما انضم المدافع أحمد سمير لتدريبات الفريق بعدما غاب منذ أغسطس الماضي لظروف خاصة والتي تم حلها في اليومين الماضيين، ليشكل إضافة مهمة لتشكيلة المدرب هاني الصقر قبل انطلاق الموسم الجديد في



6 نوفمبر المقبل عبر إقامة دوري «stc» للدرجة الأولى.



وقال الصقر لـ «الأنباء» إن «الأمور طيبة في خيطان» واللاعبين يتدربون بجدية وانضباط كبيرين على الرغم من التوقف الطويل بالنسبة لهم بعد المشاركة في كأس سمو الأمير المرحلة من الموسم الماضي والعودة من جديد لنقطة الصفر معهم، مشيرا إلى أن هذا التوقف «مؤذي» لأي مدرب، ولكننا قادرون على التغلب على هذه المعضلة.



وبين الصقر أن هدف «الأحمر والأســود» مــن كــأس الاتحاد «التنشيطية» هو تجهيز الفريق لخوض غمار «دوري المظاليم» للمنافسة على بطاقتي التأهل إلى الدوري الممتاز، مشددا على أنه لا يوجد مدرب يدخل أي مباراة وهو يرغب في الخسارة فيما يخص هذه البطولة التنشيطية، وبالتأكيد سنعمل على تهيئة كل الأمور للحصول على الفائدة المرجوة وتعزيز ثقة اللاعبين في أنفسهم.



وأوضح الصقر أن رحيل المهاجم الدولي فواز المبيلش عن خيطان مؤثر بالتأكيد بحكم انه لاعب أساسي في تشكيلة الفريق ولديه مستقبل كبير، ونتمنى له التوفيق.



تجدر الإشارة إلى أن إدارة نادي خيطان لم ترد على طلب نظيرتها في صلالة العماني فيما يخص الحصول على البطاقة الدولية للمبيلش، وعليه سيتم إصدار بطاقته من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» حتى يتسنى له الانتقال إلى أي ناد يريد في الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير.