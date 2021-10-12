ناصر العنزي



تختتم مساء اليوم مباريات الجولة الثانية لكأس الاتحاد لكرة القدم بإقامة «3» مباريات تجمع الفحيحيل في أول مباراة له مع التضامن صاحب الـ 3 نقاط على ملعب نادي الشباب عند الساعة 5.55 مساء، فيما يلتقي السالمية برصيد 3 نقاط مع الجهراء من دون نقاط على ملعب نادي خيطان عند الساعة 8.00 مساء، كما يلتقي اليرموك وخيطان بلا نقاط على ملعب نادي الساحل عند الساعة 5.55 مساء.



ويدخل التضامن مباراة اليوم بعدما حقق فوزا عريضا على النصر برباعية في المباراة السابقة ويسعى إلى المنافسة على التأهل في مجموعته الثانية بوجود القادسية المرشح الأبرز لتصدر المجموعة، حيث إن المجال مفتوحا لأفضل فريق ثان للتأهل الى دور الأربعة، فيما يلعب الفحيحيل أول مباراة له بعدما أقام معسكرا خارجيا في تركيا استعدادا للدوري، وستكون هذه البطولة فرصة للمدرب ظاهر العدواني لتجربة أكبر عدد من اللاعبين.



من جهة أخرى، يلعب السالمية مباراته الثانية بعد فوزه على اليرموك وهو مرشح أيضا للمنافسة على صدارة المجموعة الثالثة مع الكويت، لذلك سيعزز فوزه اليوم من حظوظه، فيما يسعى الجهراء إلى تعويض خسارته، كما يتنافس خيطان مع اليرموك على تحقيق النقاط الثلاث من أجل مركز أفضل في مجموعة قوية.