قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إنه ألغى الإيقاف الذي فرضه على تشاد في أبريل الماضي بسبب التدخل الحكومي في شؤون اللعبة في البلاد ومن ثم سمح لها بالمشاركة في البطولات الدولية من جديد.



وقال «فيفا» في بيان إن رفع الإيقاف عن تشاد يسري بشكل فوري بعد أن أعادت الحكومة السلطة لاتحاد كرة القدم المحلي وتخلت عن قرارها القاضي بتشكيل لجنة محلية لإدارة شؤون كرة القدم في البلاد.



وأشار «فيفا» إلى أنه وبالتعاون مع الاتحاد الافريقي للعبة سيقوم بمتابعة النقاشات الجارية حاليا بين السلطات واتحاد الكرة المحلي في تشاد.



واستبعدت تشاد من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2022 في وقت سابق من العام الحالي بسبب التدخل الحكومي بعد أن أدت الخلافات بين وزارة الرياضة واتحاد الكرة إلى تشكيل لجنة حكومية لإدارة شؤون اللعبة في البلاد بناء على مرسوم رئاسي.



وقالت وزارة الرياضة التشادية إن الإيقاف ألغي بعد محادثات بين السلطات التشادية و«فيفا» والاتحاد الأفريقي للعبة الشعبية.