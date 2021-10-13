وضع تأهل الپولندي هوبرت هوركاش إلى الدور ثمن النهائي لدورة إنديان ويلز الأميركية، سابعة دورات الألف نقطة للماسترز لهذا الموسم، «الملك» السابق للتنس السويسري روجيه فيدرر، المتوج بـ20 لقبا كبيرا، خارج العشرة الأوائل في تصنيف المحترفين الذي سيصدر الاثنين المقبل، وذلك للمرة الأولى نحو منذ خمس سنوات.



غيابه عن إنديان ويلز بسبب الإصابة والذي كلفه خسارته 480 نقطة، إلى جانب تأهل هوركاش، المصنف ثانيا عشر عالميا حاليا، إلى ثمن نهائي الدورة الأميركية، سيجعل السويسري يتراجع من المركز التاسع إلى الحادي عشر الإثنين المقبل.



وعاد فيدرر إلى الملاعب الربيع الماضي بعد غياب عن عام 2020، بسبب جائحة «كوفيد-19» وعمليات جراحية في الركبة، لكن بعد خوضه 13 مباراة منذ ذلك الحين بينها ربع نهائي بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، أنهى موسمه بعد البطولة الإنجليزية بسبب ألم في ركبته.



وأدى هذا الغياب المطول عن الملاعب إلى تراجعه في التصنيف العالمي حيث كان يحتل المركز الخامس في بداية العام.