ذكرت صحيفة «ليفربول إيكو» البريطانية أن ناديي ليفربول وأرسنال يرغبان في التعاقد مع لاعب فريق نوريتش سيتي لكرة القدم تود كانتويل في نافذة الانتقالات الشتوية المقبلة.



وأوضحت الصحيفة أنه من المقرر أن ينتهي عقد كانتويل صيف عام 2022، ولهذا يسعى الفريقان إلى ضم الدولي الإنجليزي الذي يملك القدرة على اللعب في مركز صانع الألعاب والجناحين الأيسر والأيمن.



ولا تعد تلك المرة الأولى التي يبدي فيها ليفربول اهتمامه بكانتويل، حيث حدث ذلك في موسم 2019/2020، الذي تألق فيه صاحب الـ 23 في «البريمييرليغ»، حيث سجل حينها 7 أهداف وصنع هدفين في 38 مباراة.



ويبحث أرسنال عن لاعبين شباب للتعاقد معهم وتدعيم صفوف الفريق، بينما ليفربول منذ الصيف الماضي لم يضم أي لاعب وسط جديد، بعد رحيل الهولندي جورجينيو فينالدوم إلى باريس سان جرمان.