أنعش منتخب اليابان آماله ببلوغ نهائيات مونديال قطر 2022 بفوزه الصعب على أستراليا 2-1 ضمن منافسات المجموعة الثانية من التصفيات الآسيوية أمس في سايتاما.

تقدم المنتخب الياباني مبكرا عن طريق أو تاناكا في الدقيقة الثامنة، قبل أن تدرك أستراليا التعادل بواسطة ايدن هروستيتش (70)، لكن لاعب أستراليا عزيز بيهيش سجل هدفا خطأ في مرمى فريقه ليمنح اليابان 3 نقاط ثمينة.

وأنهى المنتخب الياباني سلسلة قياسية من 11 فوزا تواليا في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم لنظيره الأسترالي كان قد بدأها منذ عام 2009.



وقال مدرب «سوكيروس» غراهام أرنولد عقب خسارة فريقه: «أعتقد أنه كان استعراضا رائعا. امتلك المنتخبان فرص الفوز، وكانت مباراة كبيرة.. في النهاية أعتقد أن اللاعبين قاموا بعمل جيد».

وأضاف: «الأمر الإيجابي هو أننا قدمنا كرة قدم رائعة، ولكن في النهاية لم يكن الفوز حليفنا. حصدنا 9 نقاط من 4 مباريات وسنتعامل مع كل مباراة على حدة».



وتجمد رصيد أستراليا عند 9 نقاط متقدمة بفارق الأهداف عن السعودية التي تلتقي لاحقا مع الصين، في حين رفعت اليابان رصيدها إلى 6 نقاط في المركز الثالث.



وخاضت منتخب الساموراي المباراة وهو يدرك تماما أن أي نتيجة غير الفوز سيعني إمكانية الغياب عن العرس العالمي للمرة الأولى منذ عام 1994.