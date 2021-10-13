بعدما أصبح منتخبها أول منتخب يبلغ نهائيات مونديال قطر 2022 لكرة القدم عبر التصفيات، هل يمكن اعتبار ألمانيا من بين المنتخبات المرشحة لإحراز اللقب العالمي؟ بعد ثلاث سنوات عجاف بدأ أبطال العالم أربع مرات يتوسمون خيرا بالتشكيلة الحالية، لكن المدرب الجديد هانزي فليك يعتبر أن «الطريق مازال طويلا».



ومع انتزاع بطاقة التأهل بالفوز على مقدونيا الشمالية 4-0 ضمن المجموعة السابعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال 2022، نجح المانشافت في التواجد بالعرس العالمي للمرة الثامنة عشرة تواليا.



ويؤكد حارس مرمى المانشافت وقائدها مانويل نوير، أن أي منتخب ألماني يشارك في بطولة ما يكون من أجل الظفر بها.

ويقول في هذا الصدد «نريد العودة الى القمة ويتعين علينا الاستعداد للمنافسة على اللقب. التتويج أبطال لكأس العالم يجب ان يكون هدفا منطقيا».



ويقول فليك، الذي قاد بايرن ميونيخ الى سداسية تاريخية الموسم قبل الماضي، «المنتخب يتطور، لقد رأينا بأي عقلية ندخل الى أرضية الملعب في المباريات الأخيرة».



وقطعت ألمانيا بطاقة العبور إلى كأس العالم بعدما رفعت رصيدها إلى 21 نقطة بفارق 8 نقاط عن رومانيا التي أصبحت ثانية قبل مرحلتين من النهاية، لتضمن ألمانيا صدارة المجموعة.



وسجل رباعية «المانشافت» في مرمى مقدونيا الشمالية كل من كاي هافرتز (50)، وتيمو فيرنر (70 و73)، وجمال موسيالا (83).



وتابعت هولندا عروضها الهجومية منذ ان تولى الإشراف عليها المدرب الجديد-القديم لويس فان غال، ودكت شباك منتخب جبل طارق المتواضع بسداسية نظيفة في روتردام ضمن منافسات المجموعة السابعة لتقترب أكثر وأكثر من التأهل إلى النهائيات.



ورفعت هولندا رصيدها الى 19 نقطة مقابل 17 للنرويج الفائزة على مونتينيغرو 1-0 و15 لتركيا التي تفوقت على لاتفيا 2-1.



وجاءت أهداف «الطواحين» عن طريق فيرجيل فان دايك (9)، وممفيس ديباي (21 و45 من ركلة جزاء)، ودينزل دومفريس (48)، وأرنوت دانجوما (75)، ودونيل مالين (86).



وأجلت ويلز تأهل بلجيكا إلى النهائيات بفوزها الثمين على مضيفتها استونيا 1-0 في تالين ضمن منافسات المجموعة الخامسة.



وسجل مهاجم كارديف سيتي كيفر مور التقدم لويلز في الدقيقة 12 إثر تمريرة من لاعب وسط يوفنتوس الإيطالي آرون رامسي.



وفي المجموعة ذاتها، أبقت التشيك على آمالها في المنافسة على بطاقة الملحق بفوزها على مضيفتها بيلاروس بهدفين نظيفين سجلهما مهاجم باير ليفركوزن الألماني باتريك شيك (22) ومهاجم سبارتا براغ آدم هلوزيك (65).



وفكت روسيا شراكة صدارة المجموعة الثامنة مع كرواتيا، وصيفة بطلة العالم، بفوزها الثمين على مضيفتها سلوفينيا 2-1، وتعثر الثانية أمام ضيفتها سلوفاكيا 2-2.