أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، عن استضافة العاصمة الرياض لمواجهة تجمع بين برشلونة الإسباني وبوكا جونيورز الأرجنتيني، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض.

وكشف آل الشيخ، عبر حسابه بموقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي، عن إقامة المباراة على كأس بطولة أسطورة الأرجنتين الراحل دييغو أرماندو مارادونا، وذلك يوم 25 فبراير المقبل، في الذكرى الأولى لوفاته.

وتأتي مواجهة برشلونة وبوكا جونيورز في موسم الرياض، إلى جانب مباراة أخرى يلعب فيها نجوم فريقي الهلال والنصر السعوديين ضد باريس سان جرمان الفرنسي، المقرر إقامتها في يناير من العام المقبل.



إلى ذلك، نشر الموقع الرسمي لنادي برشلونة صور لاعبي الفريق الأول لكرة القدم عثمان ديمبلي وسيرجيو أغويرو في تدريبات أمس الجماعية استعدادا لعودتهما إلى المشاركة في المباريات.



وتعرض ديمبلي لإصابة في «يورو 2020» أمام المجر، وأجرى جراحة في الركبة اليمنى في فنلندا، بينما أغويرو يعاني من إصابة في الوتر ولم يظهر حتى الآن بقميص «البارسا» منذ انضمامه من مان سيتي في الصيف الماضي في صفقة انتقال حر.



ويجري برشلونة، تدريباته استعدادا لمواجهة الأحد المقبل أمام فالنسيا، من دون اللاعبين الدوليين الذين يشاركون مع منتخبات بلادهم.