بات جمال موسيالا صاحب الهدف الرابع لمنتخب ألمانيا في شباك مقدونيا الشمالية الإثنين ضمن تصفيات مونديال قطر 2022 لكرة القدم أصغر لاعب في صفوف المانشافت منذ العام 1910يسجل هدفا.



وسجل لاعب بايرن ميونيخ الهدف بسن الـ 18 عاما و227 يوما، ليسهم في أن تصبح بلاده أول دولة تتأهل عبر التصفيات إلى العرس الكروي العالمي.



وجاء هدف موسيالا بالدقيقة 83 عندما انفرد بالحارس المقدوني الشمالي وسجل في شباكه اثر تمريرة من زميله الشاب كريم أدييمي (19 عاما).



أما أصغر هداف في تاريخ منتخب ألمانيا، فيبقى ماريوس هيلر الذي سجل هدفا في مرمى سويسرا (3-0) في 3 أبريل عام 1910 بعمر 17 عاما و249 يوما.