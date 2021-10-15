مبارك الخالدي



يلتقي منتخبنا الأولمبي في السادسة مساء اليوم نظيره القطري في تجربة ودية على ستاد سحيم بن حمد في الدوحة ضمن تحضيرات المنتخبين لخوض منافسات التصفيات الآسيوية تحت 23 سنة.



ويخوض «الأولمبي» المباراة في توقيت مناسب بعد خروجه خالي الوفاض من بطولة غرب آسيا، إذ كشفت المشاركة الكويتية في البطولة عن مدى حاجة الأزرق إلى مزيد من الإعداد لتعويض النواقص البدنية والفنية وهي الغاية المرجوة من المعسكر المقام في الدوحة بالوقت الراهن، إذ من المقرر أن يلتقي «الأولمبي» نظيره القطري مجددا في 18 الجاري.



وركز الجهاز الفني بقيادة الإسباني كارلوس غوزاليس ومساعديه الوطنيين محمد العزب وطارق الخليفي على التدريبات الخاصة برفع معدلات اللياقة البدنية بعد ان تسبب العامل البدني في تراجع الأداء خصوصا في الشوط الثاني بالمباريات الثلاث للمنتخب في بطولة غرب آسيا أمام اليمن والأردن وعمان، ومن المتوقع أن تشهد مباراة اليوم غياب اللاعبين العائدين إلى الكويت لارتباطهم بكلياتهم العلمية أو المصابين، وهم: حمد القلاف ومهدي دشتي وعبدالرحمن كميل ومحمد ربيع.



ولايزال الجهازان الفني والإداري في حالة من الترقب لإعلان الاتحاد الآسيوي رسميا دولة الاستضافة لمنافسات المجموعة الرابعة بمشاركة الأزرق ومنتخبات السعودية وأوزبكستان وبنغلاديش، وذلك عقب اعتذار الكويت عن عدم الاستضافة لعدم تلقي أعضاء بعثة منتخب بنغلاديش لقاح كورونا، الأمر الذي سيسبب ارتباكا في خطط بعثة المنتخب من حيث المغادرة إلى دولة الاستضافة من الدوحة مباشرة أو العودة إلى الكويت لقضاء وقت للراحة.



ومن المقرر أن تنطلق البطولة 27 الجاري عوضا عن 25 بسبب تغيير مكان استضافة البطولة من الكويت علما أن السعودية الأقرب للاستضافة.