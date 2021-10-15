قال رئيس نادي الالعاب الشتوية الكويتي فهيد العجمي ان الاتحاد الدولي لهوكي الجليد (IHF) منح الشارة الدولية لخمسة حكام كويتيين منهم سيدتان وذلك بعد اجتيازهم الاختبارات المطلوبة من لجنة الحكام الدولية التابعة له ما سيمكنهم من ادارة المباريات الدولية.



وأوضح العجمي لـ «كونا» ان الحكام هم عبدالله الزيدان ومحمد المتروك وعلي الصراف اضافة للحكمتين شوق الهندال ومريم الديولي، معتبرا ان حصول هذه النخبة من الحكام الكويتيين على الشارة الدولية يعد مكسبا كبيرا لرياضة الهوكي على الجليد بالكويت.



وأضاف ان ثقة الاتحاد الدولي بالحكام الكويتيين واعتمادهم عليهم للانضمام الى اسرة الحكام الدوليين بالاتحاد هي «مصدر فخر لكل منتسبي النادي وتأكيد على تميز الكوادر التحكيمية بالنادي وتجسيد للعلاقة المميزة التي تجمع النادي مع الاتحاد الدولي لاسيما ان الكويت عضو فعال بالاتحاد الدولي للعبة».



وأكد ان النادي حريص على دعم الكوادر الوطنية الناشطة في كل الألعاب الشتوية الخمس التي يشرف عليها من لاعبين وحكام ومدربين وإداريين ويعمل على اتاحة المساحات لهم للنجاح والتميز، متمنيا للحكام الخمسة التوفيق في مسيرتهم التحكيمية على الصعيد الدولي بعد نجاحهم اللافت على المستوى المحلي.