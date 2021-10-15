عبدالعزيز جاسم



قال مدرب الفريق الأول لكرة القدم في اليرموك أحمد حيدر لـ «الأنباء»، ان نتائج كأس الاتحاد «التنشيطية» لن تكون ذات قيمة إن لم يرافقها ترتيب أوراق الفريق من جميع النواحي سواء بدنيا أو فنيا، مشيرا إلى أن البطولة تعتبر بمنزلة مباريات ودية الغرض منها الوقوف على مستوى اللاعبين وانسجام المحترفين ومدى تطبيق اللاعبين لطريقة اللعب.

وأضاف حيدر أن المحترفين انضموا مؤخرا إلى الفريق وهم بحاجة الى وقت للدخول في المنظومة، لذلك تعتبر مباريات كأس الاتحاد هي أفضل توقيت لانسجام اللاعبين قبل الدخول في الأهم وهي مسابقة دوري stc الممتاز، والتي تحتاج إلى تركيز كبير في كل مباراة إذا ما أردنا تقديم مستوى متميز.



وأوضح حيدر أن المدافع الكولومبي أورتيغا يعاني من إصابة قوية بالعضلة الخلفية ويحتاج إلى مزيد من الفحوصات للتأكد من فترة غيابه التي لن تقل عن أسبوعين حسب التشخيص الأولي.