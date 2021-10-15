عبدالعزيز جاسم



انضم محترفا الفريق الأول لكرة القدم في القادسية الجامايكي روماريو ويليامز والألباني لورانس تراشي إلى تدريبات الفريق بعد أن عادا في اليومين الماضيين، حيث تواجد تراشي مع منتخب بلاده في تصفيات أوروبا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم في قطر 2022، فيما عاد روماريو من أميركا في إجازة خاصة.



وفي السياق نفسه، يعود غدا من الإمارات المدافع العراقي علي فائز بعد أن شارك مع منتخب بلاده في تصفيات كأس العالم والتي خاض فيها العراق مباراته الثانية أمام الإمارات وانتهت بالتعادل 2-2.



إلى ذلك، قرر الجهاز الفني في «الأصفر» بقيادة الجزائري خير الدين مضوي تأجيل حسم ملف التعاقد مع محترف خامس إلى فترة الانتقالات الشتوية وذلك لعدم حاجة الفريق في الوقت الحالي لأي مركز، لاسيما بعد تألق لاعبي الوسط في كأس سمو الأمير وتأهلهم للمباراة النهائية.