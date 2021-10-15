أسامة المنصور



أثمرت جهود إدارة النادي الدولي الكويتي لرياضة السيارات والدراجات الآلية عودة رالي الكويت الدولي في نسخته الـ 26 مجددا إلى الساحة الدولية كإحدى جولات بطولة الشرق الأوسط للراليات 2021 التي تندرج تحت سقف الاتحاد الدولي للسيارات FIA بعد انقطاعه منذ موسم 2018، حيث من المقرر أن تنطلق فعاليات الرالي مساء الخميس 11 نوفمبر حتى مساء السبت 13 نوفمبر، حيث يستضيف فندق ومنتجع سيشل جليعة حفل الافتتاح وكذلك مقر الرالي ومركز الصيانة الخاص بالسيارات المشاركة والأطقم الفنية التابعة لها وصولا إلى حفل الختام وتوزيع الجوائز.

ويعد رالي الكويت أحد أعرق راليات المنطقة، حيث انضم رسميا في العام 1984 كجولة من جولات البطولة الشرق أوسطية، وعليه فهو اليوم يمتاز عن غيره من حيث التنظيم الذي شهد له الجميع، ناهيك عن طبيعة جغرافية مراحله، بالإضافة إلى حجم المنافسة التي تتصدى لها الفرق الكويتية وفي مقدمتها البطل مشاري الظفيري الذي يسعى جاهدا إلى تحقيق المزيد من الإنجازات باسم الكويت وسط المحافل الإقليمية والدولية.



وحسبما تم الإعلان عنه مسبقا أن رالي الكويت 2021 يتكون من 10 مراحل خاصة للسرعة بينما المسافة الإجمالية للرالي تصل إلى 517.62 كيلومترا موزعة على مدار يومين بحيث يتضمن اليوم الأول 6 مراحل للسرعة، أما اليوم الثاني والأخير فيتكون من 4 مراحل أيضا خاصة بالسرعة تقام جميعها في المناطق الجنوبية للبلاد.



تجدر الإشارة إلى أن رالي الكويت الدولي 2019 تم إلغاؤه في اللحظات الأخيرة وكذلك نسخته 2020 بسبب جائحة «كوفيد- 19»، وقد أعلن عن فتح باب الاشتراك برالي هذا العام مساء الأحد 26 سبتمبر الماضي على أن يغلق في مساء الأربعاء 27 الجاري.