يحيى حميدان



أعلنت إدارة نادي الكويت عودة لاعبها طلال جازع لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بعد خوضه لتجربتين احترافيتين مع ظفار العماني والشحانية القطري في الموسمين الماضيين.



وجاءت عودة جازع (26 سنة)، الذي يشغل مركز الجناح الهجومي، بعد مطالبات مكثفة من جانب الجماهير الكويتاوية، لاسيما أنه أحد اللاعبين المميزين ووجوده مع «الأبيض» يمنح المدرب التونسي فتحي الجبال خيارات أوسع وجودة أعلى، علما أنه وقع عقد عودته إلى الكويت لمدة 5 مواسم.



إلى ذلك، تغلب «الأبيض» على الجزيرة الإماراتي 2-1 في مباراته التجريبية الثانية والأخيرة في معسكره المقام بمدينة دبي حاليا استعدادا لملاقاة المحرق البحريني في 20 الجاري بالمنامة بنهائي منطقة الغرب لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي، والتي تعد بمنزلة الدور نصف النهائي لهذه المسابقة القارية.



وفضل وفد الكويت عدم الكشف عن أي تفاصيل تخص «التجربة الودية» لعدم كشف الأوراق قبل مواجهة المحرق.