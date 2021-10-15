يعقوب العوضي



أصدر الاتحاد الكويتي للكرة الطائرة جدول مسابقات بطولة الاتحاد لجميع المراحل السنية، حيث يفتتحها كاظمة مع الشباب الدوري 23 نوفمبر المقبل على صالة نادي الساحل في 6.00 وفي التوقيت نفسه يلتقي كل من العربي وبرقان، وأيضا الساحل مع اليرموك، وكذلك الكويت مع الجهراء وأخيرا التضامن مع الصليبخات.



وكان الاتحاد قد واجه عدة عراقيل لوضع الجدول الزمني المحدد لإقامة منافساته في لموسم الجديد وتوصل إلى الحلول بعد عدة اجتماعات.



وفي السياق ذاته، يلتقي كاظمة مع غاز الجنوب العراقي في 8.30 صباح اليوم على تحديد المركزين الخامس والسادس ضمن أدوار الترضية في البطولة الآسيوية للأندية المقامة في تايلند.



وكان كاظمة قد نجح في تحقيق الفوز على دياموند التايلندي 3-1 بواقع 25-22، 20-25، 25-23 و25-21، علما أن «البرتقالي» سبق أن التقى «غاز الجنوب» في دور المجموعات وخسر منه 2-3، وبالتالي فلقاء اليوم لن يكون سهلا لحصد المركز الخامس.