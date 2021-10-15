التقى وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد ناصر المحمد مع مفوض عام وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في الشرق الأدنى فيليب لازاريني في ديوان عام (الخارجية)، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى الكويت.



وأعرب وزير الخارجية خلال اللقاء عن بالغ شكر وتقدير الكويت للجهود المثمنة التي تبذلها وكالة (الأونروا) عبر تقديم خدماتها التعليمية والصحية والإغاثية والحماية لأكثر من 5 ملايين و700 ألف لاجئ فلسطيني ولرفع المعاناة عنهم في مناطق عمل الوكالة الـ 5 مجددا استمرار دعم ومساندة الكويت لكل الأنشطة والبرامج التي تقدمها الوكالة.



من جانبه، ثمن مفوض عام الأونروا موقف الكويت الثابت والمبدئي الداعم للوكالة، معربا عن بالغ تقديره وامتنانه للدور الإنساني والرائد المتميز الذي تقوم به الكويت للوقوف بجانب اللاجئين الفلسطينيين وباقي الشعوب المنكوبة، الأمر الذي أكسبها مكانة مرموقة على صعيد العمل الإنساني إقليميا ودوليا.

إلى ذلك، عقد وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد ناصر المحمد جلسة مباحثات رسمية مع وزير خارجية جمهورية فنزويلا البوليفارية فاليكس بلاسينسيا غونزاليس في ديوان عام وزارة الخارجية بمناسبة زيارته الرسمية إلى الكويت.

وبحث الجانبان خلال اللقاء أوجه العلاقات التي تربط البلدين والشعبين الصديقين وسبل تطويرها في المجالات كافة وعلى مختلف الأصعدة، لاسيما الاستثمارية والاقتصادية والتجارية منها، بالإضافة لمناقشة العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

ووقع الجانبان عقب جلسة المباحثات الرسمية على اتفاقية تعاون في المجال الثقافي والفني بين الكويت وجمهورية فنزويلا البوليفارية.