استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد وبحضور وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد ناصر المحمد في قصر بيان وزير خارجية جمهورية فنزويلا البوليفارية الصديقة فاليكس بلاسينسيا غونزاليس والوفد المرافق له، وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.



حضر المقابلة رئيس ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز الدخيل ومساعد وزير الخارجية لشؤون الأميركتين صلاح الحداد.



كما استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد وبحضور وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد ناصر المحمد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) فيليب لازاريني والوفد المرافق له، وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.



حضر المقابلة رئيس ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز الدخيل ومساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية عبدالعزيز الجارالله.



هذا، وأجرى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد اتصالين هاتفيين بكل من نوري المالكي رئيس ائتلاف دولة القانون في جمهورية العراق الشقيق والسيد عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة الوطني في جمهورية العراق الشقيق نقل خلالهما تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وتهاني سموهم لهما بنجاح الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب، متمنيا سموه للنواب كل التوفيق والسداد لكل ما فيه خير ورفعة العراق الشقيق وتحقيق كل ما يتطلع إليه الشعب العراقي من تقدم وازدهار، راجيا لهما دوام الصحة وموفور العافية.