أكدت الكويت أمام الأمم المتحدة أن مكاسب المرأة الكويتية تزداد عاما بعد عام وذلك انطلاقا من إيمان الكويت التام بأهمية دعمها وتمكينها وتعزيز حقوقها وزيادة مشاركتها في كل المجالات بما فيها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتنموية.



جاء ذلك خلال مداخلة الكويت التي ألقاها السكرتير الأول فهد محمد حجي في الحوار التفاعلي الافتراضي للجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة مع المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين دييغو غارسيا سيان.



وقال حجي إن الكويت أحرزت تقدما كبيرا في إطار أجندة تمكين المرأة وذلك خلال التحاقها بالسلك القضائي وضمان مشاركتها في هذه المهنة خلال عامي 2020 و2021، حيث تم لأول مرة في تاريخ الكويت تعيين ثماني قاضيات في عام 2020.



وأشار حجي إلى ان «هذا العدد ازداد إلى الضعف حتى يومنا هذا كما تم مؤخرا تعيين المرأة في مناصب قيادية بالسلك القضائي بما فيها رئاستها لعدد من الدوائر في المحكمة».



وبين حجي أن ما تضمنه التقرير في الفقرة 35، من ملاحظة المقرر الخاص عدم إحراز تقدم يذكر في عدد من الدول بما فيها الكويت بشأن مسألة التحاق المرأة بمهنة القضاة وذلك حتى عام 2019، يعد غير محدث.



وأعرب حجي عن التقدير لجهود دييغو غارسيا سايان في إعداد التقرير محل المناقشة في هذا الحوار التفاعلي المعنون «استقلال القضاة والمحامين».



كما أعرب حجي عن أمله من المقرر الخاص في أن يعكس هذا التقدم المهم المحرز في الكويت فيما يتعلق بالتحاق المرأة بمهنة القضاء في تقاريره القادمة.