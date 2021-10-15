استقبل رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد صالح الصباح، بديوان رئاسة الأركان السفيرة البريطانية لدى الكويت بليندا لويس والوفد المرافق لها، حيث تم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة أهم الأمور والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، مشيدا سعادته بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.



حضر اللقاء نائب رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن فهد الناصر ومعاون رئيس الأركان العامة لهيئة العمليات والخطط اللواء الركن وليد السردي وآمر القوة البرية اللواء الركن محمد الظفيري وعدد من كبار الضباط القادة بالجيش.