أعلنت جمعية النجاة الخيرية عن تقديم المساعدات الغذائية لعدد 351 أسرة متعففة داخل الكويت لمدة 6 أشهر بدءا من أكتوبر الجاري ضمن مشروع «مصرف العشيات 3»، وذلك بدعم كريم من الأمانة العامة للأوقاف.



وفي هذا الصدد، قال مدير إدارة المساعدات بجمعية النجاة الخيرية محمد الخالدي: نوفر من خلال مشروع «العشيات» الاحتياجات الغذائية للأسر المستحقة، ويتم التنفيذ بالتعاون مع الأسواق المركزية، حيث يتم توزيع بطاقات ممغنطة على الأسر، وشحن هذه البطاقات بالمبلغ المخصص للأسرة بداية كل شهر لشراء احتياجاتها.



وأضاف: هذه الطريقة في تنفيذ المشروع لها أكثر من فائدة أولها الحفاظ على مشاعر المستفيدين، وحصول الأسرة على احتياجاتها الفعلية بكل خصوصية.



وحول الشرائح المستفيدة من المشروع، قال: يستفيد من المشروع قرابة 1800 شخص شهريا وعدد من الأسر من شريحة الأرامل، والمطلقات، وكبار السن، والمرضى والمعاقين، والعاطلين عن العمل، وضعاف الدخل، والمهتدين الجدد.



وأكد الخالدي أن مشروع «العشيات» من المشاريع الهامة التي تساهم في التوسعة على غير القادرين، وإدخال البهجة والسعادة على نفوسهم.



وتقدم الخالدي بالشكر للأمانة العامة للأوقاف على ما تقدمه من دعم لمشاريع جمعية النجاة الخيرية، والذي أثمر تنفيذ عدد من المشاريع الرائدة داخل الكويت استفاد منها آلاف الأسر.