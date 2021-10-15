أكد مدير جناح الكويت في «إكسبو دبي 2020» د.بدر العنزي أن كل ما يعرضه الجناح من فعاليات وعروض سواء كانت فنية أو موسيقية أو ورش عمل وندوات وابتكارات ينفذها كويتيون يتخذون من الأصالة والتاريخ والتراث ركيزة أساسية لأي عمل وبما يصب في إنجاح المشاركة الكويتية في هذا المحفل الدولي.



وقال العنزي في تصريح صحافي أمس إن الكويت تشارك في منطقة الاستدامة بالمعرض ترسيخا للعمل وفق ركائز خطة التنمية 2035، مضيفا أن من ضمن أهداف المشاركة دعم جهود دولة الإمارات العربية المتحدة لإنجاح هذه التظاهرة العالمية التي تقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى تأكيد حضور الكويت في المحافل الدولية وجذب الاستثمارات الخارجية من خلال الشراكات الاقتصادية الدولية.



وأوضح العنزي أن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إقامة حفلة موسيقية في جناح الكويت الأسبوع الماضي عار عن الصحة، والعروض الفنية والموسيقية بالجناح الكويتي اقتصرت حتى الآن على حفل الافتتاح الذي تضمن تقديم 3 أغان وطنية للفنانين عبدالله الرويشد وبشار الشطي وشهد العميري، إضافة إلى فرقتي التلفزيون والإذاعة التابعتين لوزارة الإعلام.



وأشار إلى أن جميع الدول المشاركة تعرض ثقافتها وفنونها وتاريخها وبيئتها لزوار المعرض المتوقع أن يصلوا إلى 25 مليون زائر.