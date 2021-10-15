مريم بندق



يلتئم مجلس الوزراء برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد في اجتماعه الاعتيادي الأسبوعي الإثنين المقبل بقصر السيف. وقال مراقبون إن 5 أيام تفصل بين اجتماع مجلس الوزراء والجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس عشر لمجلس الأمة، وتساءلوا: هل هذه الفترة كافية أو منطقية لاستقالة الحكومة وتشكيل حكومة جديدة، وهي الحكومة ذاتها التي سبق ان استقالت مرتين؟



وردا على سؤال حول قانونية حضور حكومة تصريف العاجل من الأمور الجلسة الافتتاحية في حالة الاستقالة، أجابت المصادر: لقد سبق لحكومة تصريف العاجل من الامور ان اعتذرت عن عدم حضور جلسات المجلس.



واستطردت: ليس هناك ما يمنع قانونيا من إجراء تدوير أو دخول نواب لحمل حقائب وزارية.



وردا على استقالة وزيرين وطلب وزير ثالث إعفاءه من منصبه، أوضحت مصادر المراقبين ان نائب رئيس الوزراء ووزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالله الرومي سبق أن طُلب منه الاستمرار، ووزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة وضع استقالته تحت تصرف رئيس الوزراء ويقوم بدوره على أكمل وجه في معالجة اختلالات الميزانية، ووزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح أبدى اعتذاره عن عدم الاستمرار ولم يستقل.