مريم بندق



تنفيذا لقانون الخدمة المدنية، أوقف وزير التجارة والصناعة د.عبدالله السلمان مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة أحمد الموسى عن العمل، بسبب إصداره قرارا غير قانوني بحظر تجديد إقامات من بلغ 60 عاما من الوافدين، وتم الإيقاف بناء على طلب من إدارة الفتوى والتشريع.

وقالت مصادر خاصة لـ «الأنباء» إن قرار وزير التجارة والصناعة د.عبدالله السلمان إيقاف مدير إدارة القوى العاملة أحمد الموسى عن العمل يفتح الباب أمام الوزير السلمان ـ إذا أراد ـ لتكليف نائب الموسى بالقيام بأعمال المدير العام.

وأضافت المصادر انه في حالة تكليف نائب المدير العام يصبح من حقه قانونيا سحب قرار حظر التجديد لمن بلغ 60 عاما لغير حاملي الشهادات الجامعية، ويعقب ذلك إصدار قرار من وزير التجارة أو مجلس إدارة القوى العاملة بفتح النظام الآلي لتجديد إقامات المتواجدين في البلاد.

وأوضحت المصادر أن فتح الهيئة العامة للقوى العاملة النظام الآلي لتجديد إقامات غير الكويتيين البالغين 60 من غير حملة الشهادات غير الجامعية لن يتزامن معه إصدار تصاريح جديدة لهذه الفئة.