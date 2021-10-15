ليلى الشافعي



افتتحت جمعية إنسان الخيرية أول معرض لعرض إنجازات الجمعية منذ تأسيسها لمدة شهر تحت عنوان «انجاز وتحدي»، ويبرز المعرض المشاريع الخيرية والعلمية والدعوية للجمعية، كما يعرض ارقام واحصائيات الجمعية وبعض مشاريعها واصداراتها.



بداية المعرض، كانت بمسمى «حكاية انسان»، ويستقبل ضيوف الجمعية من الاعضاء المؤسسين واعضاء الجمعية العمومية وكبار المتبرعين وكبار الشخصيات وعامة الزوار.



وقال رئيس مجلس ادارة جمعية انسان الخيرية د.عثمان الخميس ان مجلس ادارة الجمعية حرص على إقامة هذا المعرض ليكون بوابة تعريفية لأعمال الجمعية ورؤيتها، فجمع بين ما تم انجازه منذ انشاء الجمعية وما تطمح اليه الجمعية في المستقبل من مشاريع.



وتحدث د.الخميس عن التسلسل الزمني للجمعية منذ بدايته الى الوقت الحالي، كما تناول اتفاقيات التعاون مع جامعة الكويت والجمعيات الخيرية وغيرها من المؤسسات.



كما تحدث عن مركز ورثة الانبياء ومشروع «خذ بيدي» الذي عن طريقه ينتقل الانسان من عاطل الى متعلم صاحب صنعة يعتمد على نفسه وتقف بجانبه الجمعية الى ان ينتهي من دورته سواء العلمية او المهنية وتساعده في ايجاد وظيفة تناسبه.



من جهته، تحدث مدير عام الجمعية مبارك العازمي عن المعرض الذي يعتبر نوعا من اهداف الجمعية في ايصال رؤيتها للمجتمع وانها جمعية تبني الانسان بالعلم.



واستعرض العازمي انجازات الجمعية ومشاريعها داخل الكويت وخارجها، خاصة في فترة مكافحة «كورونا»، موضحا انه خلال فترة وجيزة منذ انشاء الجمعية في أقل من سنتين تم انجاز الكثير بحمد الله داخل الكويت وخارجها.