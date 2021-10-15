في واحدة من أكبر الاحتفالات الثقافية في الكويت، تم الإعلان عن الفائزين في الدورة الأولى لجائزة إبراهيم الشطي للتراث الكويتي«ذاكرة الوطن» والتي نظمتها وأدارتها الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية وبحضور أسرة إبراهيم الشطي.



وقد فاز بالجوائز الأولى كل من حسب الترتيب: عطارد الثاقب، عبدالله العتيبي، مريم البشر، آثار الأنصاري، وفجر الكندري، كما فاز بالجوائز التقديرية كل من بدرية أشكناني، فضيلة عيادة، عبدالإله الرشيد، هناء البلوشي، وعلي الشيرازي.



وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية الفنان عبدالرسول سلمان في كلمته أمام الحضور أن الجائزة أسهمت في شحذ همم الفنانين لتقديم أفكار ابداعية ومبتكرة تهدف بالدرجة الأولى إلى دعم ورفد الحراك الثقافي بالكويت لتكون باكورة الفعاليات الثقافية في البلاد بعد جائحة «كورونا».



وقال السلمان إن مسيرة الفقيد - إبراهيم الشطي - كانت حافلة شارك خلالها في بناء ونهضة الوطن عبر العديد من المناصب والمسؤوليات التي عكست روحا أصيلة في الانتماء والوفاء، عبر تاريخ يزهو ببصماته في ذاكرة التطور وعبر إنجازاته ومهامه التي تعد جزءا رئيسيا من تاريخ وذاكرة الديوان الأميري إضافة إلى العديد من القطاعات التي شرفت برئاسته وعضويته وأعماله.



وأضاف السلمان أن أسرة إبراهيم الشطي الكريمة تذكرنا في هذه اللحظات بالعطاء الذي بذله في توطيد علاقة الأجيال الجديدة بتراثها وماضيها العريق.



من جانبه، هنأ قصي الشطي نجل الراحل إبراهيم الشطي في كلمته عن أسرة الراحل الفائزين، مشيدا بالإبداعات الفنية التي تم تقديمها في المسابقة في دورتها الأول وهو ما يعبر عما يملكه الفنانون الكويتيون من رؤى ابداعية وتراثية متميزة تحتاج إلى فرص لإظهار مواهبهم، لافتا إلى هذا الإقبال الكبير على المسابقة يساهم في تطويرها خلال السنوات المقبلة بما يخدم تنمية الوعي الفني والثقافي.