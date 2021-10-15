ليلى الشافعي



تحتضن جمعية إنسان الخيرية مطلع شهر نوفمبر المقبل حدثا علميا بارزا، بالتعاون مع كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت، يتمثل في إطلاق أكاديمية تخصصية في السنة النبوية من خلال مركز نبراس للسنة النبوية التابع للجمعية، تعالج هذه الأكاديمية جميع القضايا المتعلقة بعلم الحديث النبوي.



وقال مدير القطاع العلمي في الجمعية الشيخ نواف السالم: يعد مركز نبراس للسنة النبوية إضافة متميزة لجمعية إنسان الخيرية، حيث ينسجم مع الأهداف الاستراتيجية والأنشطة العلمية لها، وتعتبر أكاديمية نبراس للسنة النبوية ثمرة من ثمرات انضمام المركز لجمعية إنسان الخيرية، والتي ستتبعها مشاريع وبرامج متميزة تخدم المهتمين بالسنة النبوية.



بدوره، قال رئيس مركز نبراس للسنة النبوية د.محمد العتيبي: إن أكاديمية نبراس للسنة النبوية جاءت لتلبي تطلعات الباحثين والمختصين وطلاب العلم لأهم قضايا علم الحديث النبوي، مما سيساهم في تخريج طلاب علم متخصصين، وباحثين متمكنين في خدمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بالإضافة إلى كونها ستعرض بطريقة مبتكرة حديثة، من خلال دورات تدريبية مهارية، على أيدي نخبة متميزة من الكوادر العلمية المحلية.



وتجدر الإشارة إلى أن مركز نبراس للسنة النبوية قد أعلن في حساباته عبر وسائل التواصل الاجتماعي، آلية التسجيل في الأكاديمية، ومواعيد انطلاقها، والمزايا التي سيحصل عليها المشاركون.