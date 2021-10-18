أسامة المنصور



حقق البطل القطري ناصر صالح العطية انتصاره السادس لرالي المغرب الصحراوي الذي اختتم 13 الجاري، وهي الجولة الرابعة من عمر بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية الطويلة (كروس كاونتري) 2021.

وبهذا الإنجاز، ارتقى العطية وملاحه الفرنسي ماثيو بوميل الى قمة الصدارة اذ تشير النتائج النهائية للرالي بأن العطية قد قطع مسافة الرالي الجمالي المقدرة بـ 2686 كيلومتر في 15:52:10 ساعة بفارق يصل إلى 15 دقيقة و58 ثانية عن السعودي يزيد الراجحي الذي حل ثانيا، فيما جاء الأرجنتيني لوسيو ألفاريز ثالثا بفارق ساعة و10 دقائق.



وفي اتصال هاتفي مع «الأنباء» قال العطية: لا شك أن رالي المغرب لم يكن سهلا رغم الخبرة التي أتمتع به وتكمن هذه الصعوبة بجغرافية مراحله الصحراوية التي تحتاج إلى عناصر من أهمها التركيز والسرعة في آن واحد وهذا يتطلب جهد مضاعف سواء على الصعيد الشخصي حيث يشاركني الملاح الفرنسي بما يملكه من خبرة متميزة في عالم الراليات الصحراوية اذ استطعنا العبور منه بسلام وهذا ما تم العمل به منذ انطلاقة المرحلة الأولى ناهيك عن طبيعة المنافسة القوية والمثيرة، فقد شهد رالي المغرب هذا الموسم مشاركة واسعة من نجوم هذه الرياضة على المستوى العالمي لكن هذه المعطيات هي بمنزلة دافع بأن نضع نصب أعيننا نحو تحقيق الهدف المنشود وهو اعتلاء منصة التتويج.