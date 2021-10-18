استعاد بايرن ميونيخ صدارة ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم، التي غابت عنه مؤقتا لمصلـحــة غريمـــه التقليدي بوروسيـا دورتموند، بعدما حقق فوزا كاسحــا 5-1 على مضيفه باير ليفركوزن أمس في المرحلة الثامنة للمسابقة.



وارتفع رصيد «العملاق البافاري» إلى 19 نقطة، في صدارة ترتيب المسابقة التي توج بها في المواسم التسعة الأخيرة، متفوقا بفارق نقطة أمام دورتموند، الذي تراجع للمركز الثاني.

في المقابل، توقف رصيد ليفركوزن، الذي نال خسارته الثانية في البطولة خلال الموسم الحالي، عند 16 نقطة في المركز الثالث.

وافتتح النجم الپولندي روبرت ليفاندوفسكي التسجيل لبايرن مبكرا في الدقيقة الرابعة، ليعود الى هز الشباك في البطولة بعدما توقف عن التسجيل في المرحلتين الماضيتين.



وتمكن البافاري من تسجيل 4 أهداف أخرى في غضون 7 دقائق فقط، حيث أضاف ليفاندوفسكي الهدف الثاني لبايرن (30)، ليتقاسم صدارة ترتيب هدافي «البوندسليغا» هذا الموسم مع النرويجي الشاب إيرلينغ هالاند، مهاجم دورتموند، برصيد 9 أهداف لكل منهما.

وأحرز توماس مولر الهدف الثالث (34)، ليعقبه سيرج غنابري بالهدفين الرابع والخامس (35 و37)، لينتهي الشوط الأول بتقدم بايرن 5-0.

وحاول ليفركوزن تحسين الصورة نسبيا خلال الشوط الثاني، ليحرز مهاجمه التشيكي باتريك ستشيك هدف حفظ ماء الوجه لأصحاب الأرض (55).