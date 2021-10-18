تربع ريال سوسييداد على الصدارة بعدما خرج من مباراته وضيفه ريال مايوركا منتصرا بهدف وحيد سجله في الوقت القاتل، وذلك رغم خوضه الشوط الثاني بأكمله بعشرة لاعبين أمس الأول في المرحلة التاسعة من الدوري الإسباني لكرة القدم «الليغا».



ودخل النادي الباسكي اللقاء وهو في المركز الثالث بفارق الأهداف خلف قطبي العاصمة ريال مدريد وأتلتيكو حامل اللقب تواليا، وبفوزه السادس للموسم، والذي تحقق بهدف سجله البديل خولن لوبيتي في الدقيقة الأخيرة، انفرد بالصدارة بفارق ثلاث نقاط عن قطبي العاصمة.



وخرج سوسييداد منتصرا رغم إكماله الشوط الثاني بأكمله بعشرة لاعبين بعد طرد المدافع أيهين مونيوس في الثواني الأخيرة من الشوط الأول.



وضمن سوسييداد الخروج من هذه المرحلة في الصدارة وحيدا، وذلك بسبب إرجاء مباراتي ريال مدريد وأتلتيكو مع أتلتيك بلباو وغرناطة تواليا بطلب من ناديي العاصمة بما أنهما سيفتقدان العديد من لاعبيهما بعد انشغالهم مع منتخبات بلادهم في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة الى مونديال قطر 2022.



وبدا أن النادي الباسكي سيكتفي مجددا بنقطة، كما فعل في في مباراتيه الماضيتين في دوري المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» ضد موناكو الفرنسي على أرضه (1-1) ثم في الدوري المحلي أمام خيتافي (1-1 أيضا)، لكن لوبيتي أهداه الانتصار في الوقت القاتل وألحق بمايوركا الهزيمة الرابعة للموسم، فتجمد رصيده عند 11 نقطة في المركز الثاني عشر مؤقتا.

وافتتحت المرحلة في وقت سابق بتعادل سلبي بين الجريحين ليفانتي وخيتافي، فيما تمكن رايو فايكانو من الفوز على التشي ٢-١.



وتختتم الجولة بلقاءين حيث يلتقي ألافيس مع ريال بيتيس فيما يجمع اللقاء الثاني اسبانيول وقاديش.