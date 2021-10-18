قلب ميلان تأخره أمام ضيفه هيلاس فيرونا بهدفين إلى فوز 3-2 في سيناريو مجنون، ليعتلي مؤقتا صدارة الدوري الايطالي لكرة القدم، فيما رحب لاتسيو بعودة لاعبه ومدربه السابق سيموني إنزاغي إلى الملعب الأولمبي في العاصمة روما بإسقاطه فريقه الجديد الإنتر حامل اللقب 3-1 في المرحلة الثامنة، ملحقا بضيفه خسارته الأولى هذا الموسم.



في «سان سيرو»، تقاسم الفريقان المباراة، فسجل فيرونا هدفين في الشوط الأول عبر جانلوكا كابراري (7) والتشيكي أنتونين باراك (24)، ورد ميلان بمثلهما في الثاني بفضل المهاجم المخضرم أوليفييه جيرو (59) والعاجي فرانك كيسييه من ركلة جزاء (76)، قبل أن يحسم الفوز بالنيران الصديقة عبر المدافع الألماني كوراي غونتر خطأ في مرمى فريقه (78).

وفي الملعب الأولمبي، سجل أهداف لاتسيو تشيرو إيموبيلي من ركلة جزاء (64)، ردا على افتتاح إنتر التسجيل من ركلة جزاء أيضا عبر الكرواتي ايفان بيريشيتش (12)، قبل أن يضيف أصحاب الأرض هدفين عبر البرازيلي فيليبي أندرسون (81) والصربي سيرغي ميلينكوفيتش- سافيتش (90+2).

وأقر إنزاغي بعد نهاية المباراة بأن الإنتر «فقد رباطة جأشه»، مضيفا كنا الأفضل، فريق مثل فريقنا عندما يكون متقدما 1-0 يجب ألا يرتكب الكثير من الأخطاء. ووصف الهدف الثالث بأنه «كان الأسوأ، لأننا لم ندافع بشكل صحيح وتوقفنا عن اللعب، وفقدنا تركيزنا».



وفاز أتالانتا على مضيفه إمبولي 4-1 أمس.



ورفع أتالانتا رصيده إلى 14 نقطة في المركز السادس، وتوقف رصيد إمبولي عند 9 نقاط في المركز الحادي عشر.



وشهدت أيضا هذه الجولة فوز كالياري على سامبدوريا 3-1، وتعادل بولونيا وأودينيزي 1-1، وساسولو مع جنوى 2-2.

ويلتقي اليوم فينيزيا مع فيورنتينا ضمن الجولة الثامنة.