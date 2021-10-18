في ليلة تاريخية.. احتفلت جماهير نيوكاسل بانتقال ملكية النادي إلى صندوق الاستثمار السعودي، حيث أشادت جماهير «الماكبايس» بتلك الخطوة التي انعكست عليها قبل انطلاق لقاء الفريق امس مع توتنهام على ملعب «سانت جيمس بارك»، في أول لقاء رسمي للنادي بعد انتقال ملكيته، حيث ارتدت الجماهير الملابس العربية في إشارة احتفالية بتلك الخطوة التي ستنقل الفريق مستقبلا إلى المنافسة على البطولات من جديد وسط صراع قوي ومحتدم مع العديد من الأندية الانجليزية ذات الإنفاق المالي الكبير.



إلى ذلك، كشفت تقارير أن إدارة النادي الجديدة برئاسة ياسر الرميان وضعت ميزانية تبلغ 50 مليون جنيه إسترليني فقط لتعاقدات الشتاء، كما يمكن للنادي رصد 150 مليون جنيه إسترليني إذا رغب الملاك في عقد المزيد من الاستثمارات في الشتاء المقبل.

وأشارت التقارير إلى أن إدارة نيوكاسل تقدر ثروته بـ 320 مليار جنيه إسترليني، ومع ذلك، هناك تفاهم على رغبة المالكين في جعل الأمور ثابتة وألا يتسرعوا في التعاقدات ذات الأموال الكبيرة.