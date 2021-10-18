استعاد ستراسبورغ وتروا نغمة الانتصارات في الدوري الفرنسي لكرة القدم بفوز الأول على سانت إيتيان 5-1، والثاني على نيس 1-0، أمس في المرحلة العاشرة من المسابقة.



ووجه ستراسبورغ صفعة جديدة إلى سانت إتيان في الدوري المحلي بالفوز الكبير عليه 5-1، ليرفع رصيده إلى 14 نقطة، فيما تجمد رصيد سانت إيتيان عند 4 نقاط في المركز الأخير.



ورفع تروا رصيده إلى 9 نقاط بعدما حقق الفوز الأول له في آخر خمس مباريات خاضها بالمسابقة، وتجمد رصيد نيس عند 17 نقطة. وفاز رين على مضيفه ميتز بثلاثية نظيفة، ليرفع رصيده إلى 15 نقطة، وتجمد رصيد ميتز عند 6 نقاط.



وفشل ستاد بريست في تحقيق انتصاره الأول بالمسابقة هذا الموسم وتعادل مع ضيفه ستاد ريمس 1-1، وتعادل بوردو مع نانت 1-1.



وعاد ليون إلى سكة الانتصارات بعد فوزه الثمين على ضيفه موناكو 2-0، فيما عاد حامل اللقب ليل إلى دوامة الهزائم بعد سقوطه أمام مضيفه الوافد الجديد كليرمون- فيران 0-1.