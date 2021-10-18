سيشهد نهائي دورة إنديان ويلز الأميركية للتنس، سابعة دورات الألف نقطة للماسترز لهذا الموسم، مواجهة مفاجئة بين الجورجي نيكولوز باسيلاشفيلي والبريطاني كاميرون نوري، بعدما عبرا نصف النهائي بفوز الأول على الأميركي تايلور فريتز والثاني على البلغاري غريغور ديميتروف.



وبفوزه على فريتز 7-6 (7/5)، و6-3، حقق باسيلاشفيلي (29 عاما) واحدا من أعظم إنجازات مسيرته، فيما بات نوري (المصنف 26 عالميا) أول بريطاني يصل إلى نهائي الدورة التي تقام في صحراء كاليفورنيا منذ العام 2009.



قال باسيلاشفيلي بعد الفوز: «إنه شعور لا يصدق، أنا سعيد للغاية، كنت متوترا وعصبيا، لكنني فقط حاولت التركيز على المباراة، أعلم أنه يمكنني القيام بعمل جيد. يجب فقط ألا أكون متوترا».

وفي الثانية، فاز الخصمان بإرسالهما حتى الشوط السابع، عندما حقق باسيلاشفيلي التقدم 4-3، ليفوز المصنف 36 عالميا في نصف النهائي بعد ساعة و41 دقيقة.

وبالتالي، فإن فريتز (39) الذي أقصى بشكل مفاجئ الألماني ألكسندر زفيريف (4) في ربع النهائي، ارتكب أخطاء مزدوجة عدة أضاع فيها المباراة، رغم تسجيله 11 إرسالا ساحقا.