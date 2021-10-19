أسامة المنصور



لم يكن تلاطم الأمواج وارتفاعها في البحر الاسباني عائقا أمام تحقيق إنجاز جديد للرياضة البحرية الكويتية، إذ توج المنتخب الكويتي للزوارق السريعة بطلا لمنافسات المرحلة الثانية للجولة الثانية من بطولة العالم للزوارق السريعة (سباق القدرة والتحمل) التي نظمها الاتحاد الدولي للزوارق السريعة UIM في اسبانيا واختتمت فعالياتها مساء أمس الأول، فقد حل زورق الكويت الذي يحمل رقم B12 بقيادة مصطفى دشتي وملاحه أحمد أبل في المركز الثاني اثر تعرضه لعطل فني أثناء مجريات الجولة الأولى والتي اختتمت مطلع هذا الأسبوع، ورغم ذلك فإنه حافظ على مركزه المتقدم طوال السباق الذي تصل مسافته إلى 4.200 ميل ويتكون من 9 لفات، أما زورق 24 بقيادة بدر الدوسري وملاحه محمد العماني فقد حصل على المركز الرابع، وفيما يخص أحداث الجولة الثانية التي تتكون من 11 لفة وبنفس مسافة الجولة الأولى، فقد اختتمت فعالياتها أمس الأول، فكان المركز الأول من نصيب زورق الكويت والذي يحمل رقم B12 وذهب المركز الرابع لزروق الكويت B24 بقيادة بدر الدوسري وملاحه محمد العماني، وبهذه النتيجة حصل المنتخب على المركز الثاني في مجموع الترتيب العام للبطولة التي ستختتم منافساتها 15 نوفمبر المقبل بمدينة ملقا الاسبانية.