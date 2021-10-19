عبدالعزيز جاسم



اطمأن مدرب المنتخب الوطني للشباب لكرة القدم الإسباني كارلس مارتينيز على جهوزية اللاعبين قبل عودتهم اليوم إلى أنديتهم بعد الفوز الكبير على فريق العربي تحت 19 عاما بنتيجة 4-1 في المباراة الودية التي أقيمت أول من أمس على ملعب اتحاد الكرة، حيث سجل للمنتخب عبدالرحمن الرشيدي (هدفين) ومعاذ العنزي وطلال الحجرف.



ومن اليوم سيكون لاعبو أزرق الشباب تحت تصرف أنديتهم لحين ختام بطولة كأس الاتحاد التنشيطية 28 الشهر الجاري وبعدها يتدرب المنتخب حتى موعد المغادرة إلى السعودية في الأسبوع الثاني من شهر نوفمبر المقبل لمواجهة المنتخب السعودي في مباراتين قبل المغادرة إلى مدينة أربيل العراقية للمشاركة في بطولة غرب آسيا 21 نوفمبر المقبل.



إلى ذلك يعود اليوم وفد منتخبنا الأولمبي من قطر على أن يستكمل تدريباته في الكويت استعدادا لتصفيات آسيا المؤهلة إلى النهائيات لبطولة آسيا تحت 23 عاما، حيث شارك الأزرق الأولمبي في بطولة غرب آسيا بالسعودية وخرج من الدور الأول بالمركز الأخير بنقطتين بعد تعادلين وخسارة من الأردن الذي حصل على لقب البطولة، ثم غادر إلى الدوحة وواجه المنتخب القطري في مباراتين.



وكان من المفترض أن تستضيف الكويت التصفيات إلا أن عدم تلقي لاعبي بنغلاديش اللقاح حال دون إقامتها وتأجيلها إلى 27 الجاري، وقد تأكدت استضافة اوزباكستان للتصفيات وسيلعب الازرق اولى مبارياته ٢٧ الجاري مع بنغلاديش ثم ٢٩ منه مع السعودية واخيرا يوم ٣١ مع اوزباكستان وذلك ضمن المجموعة الرابعة.