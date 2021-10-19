ناصر العنزي



تختتم مساء اليوم الجولة الثالثة لكأس الاتحاد «التنشيطية» بإقامة ثلاث مباريات، حيث يلعب النصر برصيد 3 نقاط مع الفحيحيل بنقطة واحدة على ملعب ناصر العصيمي، ويخوض الكويت وله 3 نقاط مباراته الثانية مع اليرموك من دون نقاط على ملعب مبارك العيار، فيما يلعب السالمية المتصدر بـ 6 نقاط مع خيطان الذي يمتلك 3 نقاط على ملعب نايف الدبوس بنادي الفحيحيل.



ويلعب النصر بحظوظ قائمة للمنافسة على التأهل للمربع الذهبي عن المجموعة الثانية بعدما عوض خسارته الأولى من التضامن بفوز على الصليبخات بهدفين للاعبيه دينيس ومحمد دحام، وفوزه اليوم سيقدمه للمنافسة على التأهل، حيث تتبقى له مباراة مع القادسية المنافس على الصدارة. ‏



ويلعب الكويت مباراته الثانية بالصف الثاني بعدما حقق فوزه الأول على الجهراء 2-1 وفوزه سيعزز من منافسته على صدارة المجموعة الثالثة بمنافسة من السالمية.



وجاءت هذه البطولة فرصة للاعبين الصاعدين من فئة الشباب للمشاركة الأساسية لانشغال الفريق الأساسي بمواجهة المحرق البحريني في نهائي كأس الاتحاد الآسيوي لمنطقة الغرب، فيما يبحث اليرموك عن تحقيق أول فوز له بعد ما خسر مباراتيه السابقتين.



وفي مباراة السالمية وخيطان فسيكون الصراع شديدا بينهما من اجل التأهل، وفوز السالمية سيؤهله للمربع الذهبي بعد ان أجاد في مباراتيه السابقتين مع اليرموك وفاز بنفس النتيجة 2-1، فيما يلعب خيطان مباراته الثانية بعدما حقق فوزا على اليرموك في أولى مبارياته 3-2 وسجل له ويلبر وأحمد عادل ومحمد عبيد، ولا شك ان فوزه سيشعل الصراع على صدارة المجموعة الثالثة.