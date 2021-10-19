أسامة المنصور



يعد رالي أبوظبي الصحراوي 2021 الأطول بالشرق الأوسط من حيث المسافة طول الراليات الصحراوية كما يحظى باهتمام ورعاية من قبل المؤسسات الحكومية والأهلية بدولة الإمارات، اذ تشير المعلومات بأن حلبة مرسى ياس ستكون مقرا رئيسيا له حيث سيبدأ المشاركون بالرالي بالتوافد صباح الجمعة 5 نوفمبر، وذلك لإجراء التوثيق النهائي للمشاركة ومن ثم تنطلق عملية الفحص الفني للسيارات والدراجات النارية بمختلف فئاتها.



ويتمركز رالي هذا العام في مخيم مبني خصيصا للحدث يقع في منطقة قصر السراب التي تقع في أطراف إمارة أبوظبي، حيث تتمتع بكثبان رملية وذلك لمدة خمس ليال، وكما أعلن المنظمون في وقت لاحق أن رالي أبوظبي الصحراوي يعتبر الجولة قبل الأخيرة من بطولة العالم للراليات الصحراوية، حيث ستبلغ مسافة المرحلة الأولى 262 كيلومترا والثانية 333 كيلومترا والمرحلة الثالثة 293 كيلومترا فيما تأتي المرحلة الرابعة وقبل الأخيرة بمسافة 251 كيلومترا والمرحلة الأخيرة 216 كيلومترا، على أن تختم فعاليات الرالي من أمام حلبة مرسى ياس ظهر الخميس 11 نوفمبر.