انطلقت امس تدريبات منتخب الأولمبياد الخاص الكويتي لرياضة الفلور بول بمشاركة 6 لاعبين من ذوي الإعاقة الذهنية واثنين آخرين من غير ذوي الإعاقة، وذلك للاستعداد للمشاركة في بطولة الإمارات للفلور بول الموحد التي ستقام خلال الفترة من 25 حتى 31 الجاري.



وفي هذا الصدد، أشادت رئيس مجلس إدارة نادي الطموح الرياضي والمدير الوطني للأولمبياد الخاص الكويتي رحاب بورسلي بتطور مستوى اللاعبين وتحسن أدائهم وقدراتهم استعدادا للمشاركة في بطولة الإمارات، مؤكدة ثقتها التامة في قدرة اللاعبين على إحراز مراكز متقدمة في البطولة والمساهمة في رفع اسم الكويت عاليا خاصة ان فريق الأولمبياد الخاص الكويتي قد شارك في لعبة الفلور بول عام 2019 في بطولة بمصر وأحرز فيها المركز الخامس.



واشارت بورسلي الى ان لعبة الفلور بول هي من الألعاب الشتوية التي يحرص الأولمبياد الخاص الكويتي على المشاركة فيها.



وتعد رياضة الفلور بول من الرياضات التي يمكن ممارستها على العديد من الملاعب سواء في الصالات المغطاة أو أي نوع من الملاعب، وهي من الرياضات الجماعية التي تبعث على البهجة والفرح والسعادة، وتناسب بشكل كبير الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية، كما أنها لعبة قديمة تمارس منذ أكثر من 50 عاما، ولها اتحاد دولي يضم 74 دولة، ويمكن أن تمارس من خلال الرياضات الموحدة والتي يشارك فيها الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية إلى جانب أقرانهم من غير ذوي الإعاقة الذهنية.