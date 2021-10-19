يعقوب العوضي



أجرى بنك الخليج خلال يومي الجمعة والسبت الماضيين بطولة لرياضة البادل في ملاعب الواحة بمنطقة بنيد القار، لمجموعة من الفرق النسائية والرجالية الشابة من محبي هذه الرياضة، التي اكتسبت شعبية عالمية في الفترة الأخيرة.

وأطلق البنك هذه البطولة ضمن حرصه على التواصل المباشر مع أفراد المجتمع، بتنظيم فعاليات ترفيهية يشارك فيها الشباب والشابات على حد سواء.



وشارك فيها 48 فريقا، منها 16 فريقا من السيدات، وقد كانت البطولة مفتوحة لكل من يرغب في المشاركة من عملاء وغير عملاء بنك الخليج.

وفي نهاية البطولة، قدم بنك الخليج جوائز نقدية للفائزين، حيث حصل الفريق الفائز بالمركز الأول على 1000 دينار بينما حصل الفائزون بالمركز الثاني 500 دينار، وحصل الفائزون بالمركز الثالث على 300 دينار، إلى جانب الدروع المسلمة لكل اللاعبين.

وعن فئة الشباب، كان الفريق الفائز بالجائزة الأولى هو فريق عبدالرحمن العوضي وداوود هاشم، والجائزة الثانية كانت من نصيب حسن الغريب ومحمد القطان، وحصل على الجائزة الثالثة عبدالحميد الشطي وأحمد قاسم.

أما فئة الشابات، ففاز فيها فريق مريم سيراج ودانة الفليج بالجائزة الأولى، ودانة خاجة وياسمين السلطان بالجائزة الثانية، ومريم السدحان وريم العجيل بالجائزة الثالثة.

وحول هذه البطولة، قال مساعد المدير العام للاتصالات المؤسسية في بنك الخليج، أحمد الأمير: «أسعدنا نجاح بطولة البادل التي نظمناها



لـ48 فريقا من الشباب، ضمن فعاليات GB Community التي نحرص من خلالها على التواصل مع الجمهور بشكل مباشر.

فبطولة البادل هي واحدة من مبادرات عديدة نحرص في بنك الخليج على تقديمها بشكل مستمر ضمن جهودنا نحو الاستدامة المجتمعية.

نبارك للفرق التي فازت معنا في هذه البطولة، وندعو الجميع إلى متابعة بنك الخليج على قنوات التواصل الاجتماعي للمشاركة في فعالياتنا المقبلة».



فيما قالت مدير في إدارة الاتصالات المؤسسية ريم حسن: «نفخر بأن نكون أول جهة تنظم بطولة بادل نسائية، شارك فيها 16 فريقا من الشابات، نتمنى أن يكونوا قد استمتعن في البطولة، وندعوهن إلى متابعتنا دائما والمشاركة في الأنشطة العديدة التي يعمل بنك الخليج على تقديمها لهن».