تستعد بعثة المنتخب الوطني لرماية الأطباق الطائرة المتواجدة حاليا في مدينة لارنكا القبرصية لانطلاق منافسات بطولة كأس رئيس الاتحاد الدولي لرماية الأطباق الطائرة خلال الفترة من 19 إلى 24 الجاري، حيث سبقتها إقامة المعسكر التدريبي خلال الفترة من 12- 18 الجاري استعدادا للمشاركة في البطولة التي يشارك فيها أفضل الرماة على مستوى العالم.



وبهذه المناسبة، أكد رئيس الاتحادين الكويتي والعربي للرماية م.دعيج العتيبي، أنه تم اختيار 3 رماة من اتحاد الرماية الكويتي تم تصنيفهم ضمن أفضل 10 رماة على مستوى العالم، وهم: عبدالله الطرقي الرشيدي وطلال عبدالله الرشيدي وعبدالرحمن ناصر الفيحان.

وجاء اختيارهم للمشاركة في بطولة كأس رئيس الاتحاد الدولي لرماية الأطباق الطائرة، والتي ستقام في قبرص خلال الفترة من 19-24 أكتوبر وتعتبر بطولة النخبة لأفضل 10 رماة على مستوى العالم بكل لعبة، جاء اختيارهم حسب الإنجازات سواء أولمبية أو بطولات عالم خلال آخر عام.



غير أن البطل عبدالرحمن الفيحان لن يتمكن من المشاركة في البطولة نظرا لظروفه الخاصة، وقد وافق مجلس الإدارة على ذلك.