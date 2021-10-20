علاء مجيد

في ظل الأجواء الإيجابية التي يشهدها مطار الكويت، من تخفيف قيود السفر التي فرضت بالبلاد لمواجهة جائحة كورونا، بالاضافة الى زيادة الإدارة العامة للطيران المدني السعة التشغيلية في المطار، وعودة الحياة لطبيعتها بالكويت، من المتوقع أن تشهد شركات الطيران العاملة في مطار الكويت انتعاشة كبيرة في أدائها ونتائجها المالية خلال الربعين الأخيرين من العام الحالي.

وفي هذا السياق، قالت شركة أبحاث هيرمس، في تقرير حديث لها، إن التغيرات الإيجابية في الكويت ستنعكس على نتائج أعمال شركة طيران الجزيرة خلال الربع الثالث، حيث توقعت عودة الشركة إلى الربحية بتحقيق 4.4 ملايين دينار أرباح، وان كان بفارق كبير عن أرباحها خلال نفس الفترة من 2019، حيث غالبا ما تشهد تلك الفترة موسم ذروة السفر خلال فصل الصيف.

أوصت «ابحاث هيرمس» المستثمرين بشراء سهم شركة طيران الجزيرة، حيث حددت السعر المستهدف عند 1.1 دينار بزيادة نسبتها 24.3% عن السعر السوقي الحالي بتاريخ 17 أكتوبر الجاري والبالغ 885 فلسا، وأرجعت الشركة تلك التوصية إلى توقعاتها بعودة أرباح الشركة للتعافي والنمو من جديد . وتوقع التقرير نمو الايرادات بدعم من زيادة الاستثمارات متوقعا ارتفاع الايرادات من 41 مليون دينار خلال عام 2020 الى 53 مليون دينار خلال عام 2021 ثم الى 109 ملايين دينار بحلول عام 2022 الى ان تصل الى 141 مليون دينار بحلول عام 2023.

كما ارجع التقرير التوصية بالشراء الى نمو صافي الدخل المتوقع من خلال تقليص الخسائر من 26 مليون دينار في عام 2020 الى 10 ملايين دينار في 2021 الى أن يحقق أرباحا قد تصل قيمتها الى 13 مليون دينار بحلول عام 2022 وقد يصل صافي الدخل الى 18 مليون دينار بحلول عام 2023.

وأشار التقرير الى أن العائد على حقوق مساهمي الشركة قد يصل الى 81.1% في عام 2022 حسب تقديرات هيرمس وتوقع أن يصل الى 75.4% في 2023 علما بأن العائد على حقوق المساهمين في عام 2020 وصل الى -99.1% وقد يصل الى -80.3% في عام 2021.

كما أشار التقرير الى أن السهم لايزال يتداول في مضاعفات مقبولة بمكرر ربحية متوقع 14.9 مرة خلال عام 2022. ومتوقع أن يصل خـــلال عام 2023 الى 11.6 مرة.

وتوقع التقرير أن تعود الشركة العام المقبل إلى التوزيعات بمعدل متوقع للعائد على التوزيع يصل إلى 4% عن العام 2022 على أن يصل إلى 5.1% عن العام 2023.