الموقف الأكبر في الكويت تم الانتهاء منه في 2019 ولم يستغل حتى الآن

أحمد مغربي



علمت «الأنباء» من مصادر مسؤولة ان شركة إدارة المرافق العمومية طلبت تسليم وتشغيل موقف سيارات منطقة دسمان المتعدد الأدوار والذي يعتبر أكبر موقف للسيارات في الكويت بسعة استيعابية تقدر بنحو 2300 سيارة.

وقالت المصادر إن «المرافق العمومية» وجهت كتابا إلى بلدية الكويت تطالبها بتسلم الموقف وإدارته وتشغيله وصيانته وفق الغرض المخصص من أجله واستيفاء الملاحظات أثناء التشغيل حتى تتم الاستفادة من هذا المشروع الضخم وعدم هدر المال العام ولتعظيم إيرادات الدولة غير النفطية، لاسيما ان الموقف تم الانتهاء منه منذ عام 2019 ولم يستغل حتى الآن.

وذكرت المصادر ان الاقتراح الذي تقدمت به «المرافق العمومية» هو توقيع عقد مع بلدية الكويت يكون «مؤقتا» لتسلم موقف سيارات دسمان لحين الانتهاء من العقد بين وزارة المالية وشركة المرافق العمومية لتفادي الملاحظات من قبل الجهات الرقابية في الدولة (ديوان المحاسبة)، وذلك للحاجة القصوى للموقف ولتفادي المشكلات المرورية التي تعاني منها المنطقة المكتظة بالأبراج التجارية الشاهقة، حيث إن أي إغلاق للموقف سيتسبب في أزمات مرورية تؤدي إلى إغلاق العاصمة.

تجدر الإشارة الى أن موقف سيارات دسمان يمتد على مساحة 13 ألف متر مربع ويتألف من 6 طوابق وسرداب.