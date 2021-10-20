بلغت بيتكوين أعلى مستوياتها في 6 أشهر وصارت على مقربة من أعلى مستوياتها على الإطلاق خلال تعاملات أمس، إذ يراهن المتعاملون على أن إدراجا متوقعا لصندوق أسهم أميركي يعتمد على العقود الآجلة، يمكن أن تتمخض عنه تدفقات استثمار في أصول بيتكوين والعملات المشفرة.



وخلال تعاملات أمس، ارتفعت بيتكوين، وهي أكبر عملة مشفرة في العالم من حيث القيمة السوقية، 1.5% خلال التعاملات الآسيوية إلى 62991 دولارا، وهو أعلى مستوى لها منذ الذروة القياسية البالغة 64895 دولارا المسجلة في أبريل. وقال محللون للعملات المشفرة في أركين ريسيرش إن عقود بتكوين الآجلة ارتفعت أمس، وكانت في أحدث تعاملات عند 62690 دولارا، وقد ترتفع الأسعار الفورية إذا استمر التدفق النقدي. وتضاعفت عملة بيتكوين أكثر من الضعف منذ بداية العام، على الرغم من التقلبات الكبيرة في اتجاهاتها، حيث يواجه السوق سرديات من زيادة التبني المؤسسي وزيادة نضج فئة الأصول إلى حملة تشفير في الصين ومخاوف بشأن استخدام الطاقة. وأدى ارتفاع بيتكوين بنسبة 43% حتى الآن في أكتوبر إلى دفع العملة المشفرة إلى منطقة ذروة الشراء، وفقا لبيانات مؤشر القوة النسبية.