أحمد مغربي



بدأت شركة نفط الكويت أمس في اجراء اختبارات اللغة الانجليزية للمتقدمين في إعلان توظيف ذوي الخبرة في عقود المقاولين في القطاع النفطي، حيث يتضمن الإعلان مؤهلات جامعية وخبرة 4 سنوات فأكثر، ودبلوم خبرة سنتين وأكثر بعد الثانوية العامة.



وبدأت «نفط الكويت» بترتيب قوائم المستوفين لشروط الإعلان للمضي في إجراء اختبار اللغة الإنجليزية وقد تم توزيعها على مدار 3 أيام متتالية تنتهي اليوم الأربعاء في مدينة الاحمدي.



تجدر الإشارة الى أن إعلانات التوظيف لدى مقاولي القطاع النفطي تعبر بعدة مراحل ابتداء من مرحلة تقديم الطلبات ثم مرحلة فرز الطلبات مرورا بإجراء اختبار اللغة ومن يجتاز الاختبار بنجاح يتم إجراء المقابلة الشخصية، علما بأنه قد تم نشر إعلان ذوي الخبرة للعمالة الكويتية في عقود المقاولين التابع لمؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها بتاريخ 23 أغسطس الماضي واستمر حتى 20 سبتمبر 2021.