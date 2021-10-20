قال رئيس لجنة مركز دراسات الاستثمار مركز دراسات الاستثمار- الذراع التدريبية لاتحاد شركات الاستثمار فيصل صرخوه، إن الاتحاد سعى، منذ إصدار هيئة أسواق المال قرارها بشأن مشروع الاختبارات التأهيلية للوظائف واجبة التسجيل، الى تكثيف الجهود لتلبية المتطلبات التدريبية للعاملين لدى شركات الاستثمار والأشخاص المرخص لهم قبل تاريخ 30 سبتمبر 2021.



وأوضح صرخوه في تصريح صحافي، أن هذه الجهود تأتي في إطار المسؤولية المنوطة باتحاد شركات الاستثمار تجاه الشركات الأعضاء وقطاع الاستثمار بصفة عامة وكافة المعنيين، بما يصب في صالح الاقتصاد الوطني.



وأشار إلى أن مركز دراسات الاستثمار قام بتقديم البرامج المعتمدة من معهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار «CISI»، ومنها: قوانين ولوائح هيئة أسواق المال، المقدمة في الأوراق المالية والاستثمار، وأسس الخدمات المالية، أسس النظام المصرفي والتمويل الإسلامي، مؤهل في التمويل الإسلامي، وغيرها من البرامج المطلوبة.



وقد بلغ عدد برامج «CISI» التي قدمها مركز دراسات الاستثمار حوالي 54 برنامجا تدريبيا، حيث حضر تلك البرامج أكثر من 820 مشاركا من مختلف الشركات والجهات، وذلك خلال عامي 2020 و2021.



وشدد صرخوه على أن الاتحاد حرص على مراعاة أعلى المعايير العملية والمهنية والمصداقية في منصته التدريبية، وذلك من خلال إنشاء حساب شخصي على المنصة لكل متدرب وتزويد كل منهم باسم مستخدم وكلمة سر لحضور البرنامج الذي تم التسجيل عليه، ولتأكيد حضور وفعالية المتدرب يتم تسجيل وقت دخول وخروج المتدربين، ويتأكد المحاضر من حضور كل متدرب في أوقات متعددة خلال البرنامج عبر التفاعل معهم إما عبر الفيديو أو عبر غرفة الدردشة، مع حضور لممثل من مركز دراسات الاستثمار لدى الاتحاد لمتابعة المتدربين.



وقد أثنى كافة المتدربون على المستوى المهني والعلمي والدعم المساند الذي يقوم به الاتحاد في التواصل مع كافة المتدربين للحصول على المعلومات المطلوبة ولتسهيل إجراءات تسجيلهم في المراكز المعتمدة للاختبارات لنيل الشهادات اللازمة.



وأوضح صرخوه أن الاتحاد مستمر في مواكبة مجمل التغيرات على ساحة العمل في قطاع الاستثمار، ويعلن أنه مستمر بفتح باب التسجيل في الدورات التدريبية للأشخاص الذين انضموا لشركات الاستثمار والمتوجب عليهم أخذ شهادات مهنية التزاما بمتطلبات الهيئة، وأن مركز دراسات الاستثمار يقدم هذه الدورات التخصصية في شهادات «CISI».