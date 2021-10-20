أحدث جيل من أجهزة iPhone على شبكة 5G الأكبر مع باقات مرنة ومزايا رائعة

وسم #13_ترى_زين تصدّر المركز الأول على وسائل التواصل الاجتماعي

آلاف المشاركين تفاعلوا مع الحدث بمشاركة نجوم «مارينا» على الهواء مباشرة



احتفت زين المزود الرائد للخدمات الرقمية في الكويت بإطلاق أجهزة iPhone 13 الجديدة كليا في أكبر فعالية افتراضية من نوعها، إذ احتفت بهذا الحدث المميز على الهواء مباشرة مع عملائها عبر منصات مجموعة مارينا الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي وسط تفاعلات الآلاف من المشاركين والمتابعين.



وذكرت الشركة في بيان صحافي أن الحفل الافتراضي الذي قدمه مجموعة من نجوم «مارينا» في بث حي قد شهد إطلاقها للباقات الجديدة لأحدث جيل من هواتف Apple الذكية، وذلك مع مجموعة متنوعة من أفضل العروض التنافسية لقاعدة عملائها على شبكتها للجيل الخامس 5G الأكبر والأقوى في الكويت.



واستضافت زين الفعالية في مبناها الرئيسي بالشويخ بحضور الإدارة التنفيذية في الشركة ونجوم «مارينا» مهند عبدالرحمن (مايك مبلتع) وفهد كميل وروان المرزوق وحمود عادل، وقد تم بثها عبر مجموعة من أكبر المنصات الإعلامية، وهي إذاعة مارينا FM 90.4 ومارينا TV ومنصة OSN



وYouTube وwitter وInstagram وTikTok وتطبيق MarinaFM، وتمت أيضا استضافة المصور الكويتي عبدالعزيز السريع الذي اختارته Apple كسفير للكاميرات الجديدة في iPhone 13، والذي استعرض خلال الحفل أهم المميزات والخصائص التي تقدمها أحدث الهواتف الجديدة.



وأضافت الشركة أنها احتفت بهذه المناسبة مع عملائها من خلال تقديم العديد من الجوائز القيمة لعملائها ومتابعيها خلال الحفل، من ضمنها أجهزة iPhone 13 الجديدة كجوائز كبرى، وقد تصدر وسم #13_ترى_زين الخاص بالفعالية المركز الأول على وسائل التواصل الاجتماعي بعد التفاعل الكبير الذي حصده من قبل المتابعين.



وأطلقت زين باقات iPhone 13 الجديدة للهواتف الذكية، والتي تحتوي على مزايا أكثر وتقدم قيمة أكبر، حيث تشتمل على تشكيلة من أحدث الهواتف الذكية، وإنترنت الجيل الخامس 5G، بالإضافة إلى مزايا حصرية عديدة أخرى.



وتحرص الشركة على تقديم كل ما هو جديد ومبتكر لعملائها باستمرار، بالإضافة إلى طرح الحلول الأحدث والأكثر تطورا للمحافظة على المكانة التي وصلت إليها في السوق الكويتي، مؤكدة أنها عند وعدها دائما بتقديم حلول عملية لأسلوب حياة يتناسب مع احتياجات ورغبات عملائها سواء على المستوى الشخصي أو العملي.



وحصدت زين العام الماضي جائزة «أسرع إنترنت منزلي في الكويت» عن الربعين الأول والثاني من العام 2020 من Ookla Speedtest، وهي الشركة الرائدة عالميا في تطبيقات اختبار وتحليل سرعات شبكات الإنترنت حول العالم، والتي تعتبر بشكل واسع المرجع المعتمد الأول والأكثر شفافية لكل ما يتعلق بتطبيقات اختبار وتحليل سرعات شبكات الإنترنت حول العالم.



ويأتي إطلاق زين لهذه الأجهزة الجديدة تعزيزا للمكانة الرائدة التي وصلت إليها في السوق الكويتية، واستمرارا لجهودها في تقديم شبكة 5G الأكبر والأقوى في الكويت، وذلك منذ تفردها في شهر يونيو 2019 بإطلاقها التجاري لتكنولوجيا الجيل الخامس 5G كأول شركة تطرح هذه التقنية المتطورة في الخليج عبر السوق الكويتي، وبتغطية شاملة لكل مناطق البلاد.



ونجحت زين في تصميم وبناء أول شبكة كاملة لخدمات الجيل الخامس مع توفير بنية تحتية وفق أفضل المعايير الدولية، ما شكل نقلة نوعية في تطوير قطاع الاتصالات في الدولة وأسواق المنطقة.