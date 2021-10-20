علاء مجيد

رفعت الكويت حيازتها من سندات الخزانة الأميركية خلال شهر أغسطس الماضي بنسبة 0.86% على أساس شهري بمقدار 400 مليون دولار، وبذلك تحتل الكويت المرتبة الثالثة خليجيا، ويأتي هذا الارتفاع بعد التراجع الذي حدث في يوليو الماضي.



وبحسب البيانات المنشورة على موقع وزارة الخزانة الأميركية، فقد بلغت حيازة الكويت من السندات الأميركية خلال أغسطس الماضي 46.8 مليار دولار، مقارنة مع 46.4 مليار دولار في يوليو، وعلى أساس سنوي فقد رفعت الكويت حيازتها من السندات الأميركية بنسبة 0.86% أيضا، مقارنة بمستوياتها السابقة البالغة 46 مليار دولار في أغسطس 2020.



وتنوع الكويت من محفظة السندات الأميركية بين سندات قصيرة الأجل بقيمة 11.83 مليار دولار، فيما تبقى النسبة الأكبر من السندات طويلة الاجل بقيمة 34.9 مليار دولار، وتظهر تحركات ناجحة للاستثمارات الكويتية في السندات الأميركية بخفض ورفع حيازتها بمبالغ مليارية خلال الأشهر الأخيرة، فيما تتزامن تلك التحركات مع تغير العائد على تلك السندات.



حيازات دول الخليج



حلت السعودية بالمركز الأول عربيا وخليجيا من خلال استحواذها على سندات أميركية بقيمة 124.1 مليار دولار، فيما حلت الامارات ثانيا بقيمة 58.7 مليار دولار، حيث ارتفعت حيازتها مقارنة مع 58 مليار دولار في يوليو الماضي، منها 31.10 مليار دولار سندات طويلة الأجل، و27.63 مليار دولار سندات قصيرة الاجل. وعلى النقيض من الإمارات، فقد اتجهت استراتيجية دول الخليج لبيع السندات الأميركية خلال أغسطس الماضي، حيث خفضت قطر استثماراتها إلى مستوى 6.37 مليارات دولار، وذلك بالمقارنة مع 6.64 مليارات دولار في يوليو الماضي وجميعها سندات طويلة الاجل.



كما تراجعت استثمارات عمان بنسبة طفيفة خلال أغسطس لتصل الى 5.04 مليارات دولار، منها 4.99 مليارات دولار طويلة الاجل و46 مليون دولار قصيرة الاجل، وذلك بالمقارنة مع 5.12 مليارات دولار خلال يوليو الماضي.



كما تراجعت أيضا استثمارات البحرين من السندات الأميركية في أغسطس لتصل الى 499 مليون دولار، منها 51 مليون دولار سندات طويلة الاجل 443 مليون دولار سندات قصيرة الاجل، مقارنة بـ 19 مليون دولار خلال يوليو الماضي.



الصدارة يابانية



على المستوى العالمي، حافظت اليابان للشهر السابع والعشرين على التوالي على المركز الاول، وذلك بالاستحواذ على سندات أميركية بقيمة 1.32 تريليون دولار، مرتفعة عن مستويات يوليو الماضي البالغة 1.31 تريليون دولار.



كما جاءت الصين بالمركز الثاني بعد اليابان بـ 1.04 تريليون دولار، منخفضة عن مستويات يوليو الماضي البالغة 1.07 تريليون دولار، وثالثا جاءت المملكة المتحدة بـ 569 مليار دولار مرتفعة عن مستويات يوليو الماضي البالغة 539.5 مليار دولار، وحلت ايرلندا رابعا بقيمة 326.1 مليار دولار مرتفعة عن مستويات يوليو البالغة 319.7 مليار دولار.



وبصفة عامة فقد بلغ حجم سندات الخزانة الأميركية بنهاية أغسطس 7.55 تريليونات دولار، مقارنة بـ 7.08 تريليونات دولار في الشهر المقابل من 2020، بارتفاع سنوي يبلغ 473.8 مليون دولار، وبنسبة 6.7%.